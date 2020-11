Casal morre em acidente enquanto voltavam da lua de mel

Sarah Chaves com informações do Mídia News

O agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Victor Hugo Oliveira Soares e a mulher que voltavam de uma lua de mel, morreram na tarde de sexta-feira (13) em um acidente na BR-040, em Minas Gerais.

Victor morreu na hora, já a mulher, Maria Graça Marinho da Silva, chegou a ser socorrida, mas não resitiu.

Segundo informações do Mídia News, a PRF de Congonhas onde o casal foi passar lua de mel, disse que o carro estava indo sentido Belo Horizonte, quando se chocou com uma carreta.

Com o impacto, o veículo foi arremassado para a outra pista e acabou colidindo de frente com outra carreta. As causas do acidente ainda não foram apuradas.

A PRF de Sorriso divulgou uma nota lamentando o falecimento do agente. "É com extremo pesar que a Polícia Rodoviária Federal, em Mato Grosso, recebe a notícia do falecimento do PRF Victor Hugo Oliveira Soares e de sua esposa Maria Graça Marinho da Silva, ocorrido na tarde desta sexta-feira (13) em Congonhas, Minas Gerais. Às famílias do PRF e de sua esposa, a PRF transmite sentimentos de solidariedade e respeito pela imensa dor."

