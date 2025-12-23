Menu
Menu Busca terça, 23 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Casal que morreu em acidente na BR-262 é identificado; outras três pessoas ficaram feridas

Equipes do Corpo de Bombeiros de Campo Grande e da PRF (Polícia Rodoviária Federal)

23 dezembro 2025 - 11h24Brenda Assis
O acidente aconteceu na noite de ontemO acidente aconteceu na noite de ontem   (Noticias do Cerrado)
Dr Canela

O casal, que morreu durante um grave acidente na BR-262 em Campo Grande, foi identificado como Carmem dos Reis Souza, de 54 anos, e João Crispim Maciel, de 76 anos.

Conforme o apurado pelo JD1, a colisão envolveu uma caminhonete e um Volkswagen Gol. Outras três pessoas teriam ficado gravemente feridas durante o acidente, mas o estado de saúde deles não chegou a ser divulgado.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Campo Grande e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que realizou os levantamentos iniciais a respeito do caso. Apesar disso, os detalhes a respeito da dinâmica do acidente não chegaram a ser divulgados pelas autoridades.

Equipes da Polícia Civil de Campo Grande e da Perícia Técnica também foram deslocadas para atender o caso.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Mulher fica presa às ferragens após motorista dormir e capotar caminhonete na MS-134
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é atacada por cachorro em condomínio do Tiradentes
PRF -
Polícia
PRF deflagra operação Rodovida 2025 nesta terça-feira com restrições de tráfego
Capotamento deixa carro destruído e três mulheres escapam sem ferimentos graves
Polícia
Capotamento deixa carro destruído e três mulheres escapam sem ferimentos graves
Foto: CBMMS
Polícia
Motociclista fica ferido após saída de pista em Miranda
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga no 'Bar da Loira' termina com mulher esfaqueada em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado por sete pessoas ao passar em bar do Ana Maria do Couto
Foto: Ponta Porã News
Polícia
Homem é morto a facadas e brasileiro acaba preso na fronteira
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Motociclista morre após acidente com caminhonete na Avenida Bandeirantes
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus

Mais Lidas

Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco