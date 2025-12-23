Casal que morreu em acidente na BR-262 é identificado; outras três pessoas ficaram feridas

O casal, que morreu durante um grave acidente na BR-262 em Campo Grande, foi identificado como Carmem dos Reis Souza, de 54 anos, e João Crispim Maciel, de 76 anos.

Conforme o apurado pelo JD1, a colisão envolveu uma caminhonete e um Volkswagen Gol. Outras três pessoas teriam ficado gravemente feridas durante o acidente, mas o estado de saúde deles não chegou a ser divulgado.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Campo Grande e da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que realizou os levantamentos iniciais a respeito do caso. Apesar disso, os detalhes a respeito da dinâmica do acidente não chegaram a ser divulgados pelas autoridades.

Equipes da Polícia Civil de Campo Grande e da Perícia Técnica também foram deslocadas para atender o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também