Casal rouba carro de motorista de aplicativo e é preso

Um casal foi preso após assaltar um motorista de aplicativo na madrugada deste sábado (13), em Campo Grande. Eles foram interceptados pelos colegas de profissão com ajuda de policiais militares. O casal já é apontado como autor de vários roubos na região central.

Segundo informações da Polícia Militar, os assaltantes levaram o carro, telefone celular e dinheiro da vítima. Porém, o motorista acionou a PM, além dos colegas. A suspeita teria usada uma aplicativo para chamar uma corrida, no posto Aloy na Rua 14 de Julho, com a Avenida Fernando Correia.

A vítima contou que no bairro Dom Antônio, destino final da corrida, eles anunciaram o assalto com um simulacro (revólver de brinquedo). Nesse momento começou a perseguição. Os colegas motoristas interceptaram, juntamente com o, batalhão de Choque da Polícia Militar, os bandidos, que acabaram perdendo o controle da direção controle e bateram em um poste de energia.

Com o impacto o poste quase caiu e ficou pendurado por conta dos fios elétricos. Eles foram presos e encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) da capital.

