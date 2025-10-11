Casal tem casa invadida e são esfaqueados e agredidos por trio em Campo Grande

Homem, de 37 anos, e uma mulher, de 42 anos, foram alvos de agressões e esfaqueamento durante a madrugada deste sábado (11), na rua Joaquim Murtinho, em Campo Grande. Eles tiveram a residência invadida por três suspeitos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem contou para a Polícia Militar que estava consumindo bebida alcoólica e assistindo filme com a esposa, quando teve a casa invadida pelo trio.

Os suspeitos passaram a agredir o casal. O homem sofreu um ferimento de faca no braço esquerdo, que o fez perder bastante sangue, enquanto a mulher recebeu um soco no olho, causando um hematoma.

A mulher ainda explicou para os militares que a casa foi completamente revirada, no entanto, não soube se algum dos indivíduos subtraiu algum pertence do imóvel. Vizinhos confirmaram a presença dos três indivíduos, mas que eles não seriam conhecidos na vila.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o casal para atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitária. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

