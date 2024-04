Casal usa 'Uninho' para traficar drogas e é preso em Campo Grande

Ontem, terça-feira (16), uma ação da Força Tática da 11ª CIPM resultou na prisão de um casal por tráfico de drogas no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. O motorista, Adriano Pinotti, de 40 anos, e sua esposa, Lucimara Medeiros Senegaglea, de 37 anos, foram detidos enquanto estavam no Fiat Uno prata, conhecido como 'Uninho'.

A equipe policial estava patrulhando a Rua Alípio Soares Vargas quando avistou o veículo realizando uma manobra suspeita. Ao perceberem a presença policial, o condutor e a passageira pararam o veículo. Durante a revista pessoal, foram encontrados seis tabletes de substância semelhante à maconha, totalizando 6.134 gramas, próximos aos pés de Lucimara.

Adriano admitiu ser responsável pelo tráfico de drogas, mencionando ter recebido instruções para uma entrega na região Norte da cidade. Ele indicou que havia mais drogas em sua residência, franqueando o acesso aos policiais.

Na casa do casal, foram encontrados 31 tabletes de maconha, totalizando 26.895 gramas, e três tabletes e oito porções de cocaína, totalizando 3.432 gramas. Além disso, foram apreendidos itens relacionados ao tráfico, como balanças, plástico filme, uma máquina de cartão com registro de transações, um caderno com anotações suspeitas e R$ 313,60 em dinheiro.

O casal foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também