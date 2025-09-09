Caso de homicídio no bairro Vila Danúbio Azul é encerrado sem apontar autoria

As investigações sobre o homicídio de Estevam de Lima, de 45 anos, foram encerradas pela Polícia Civil e arquivadas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O crime ocorreu em 15 de novembro de 2024, no bairro Vila Danúbio Azul, região norte de Campo Grande. A vítima sofreu espancamento, com traumas na face, crânio e lesão ocular, e foi socorrida até a Santa Casa. Estevam permaneceu internado, mas morreu em 31 de janeiro de 2025.

O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realizou diligências, mas não conseguiu identificar os autores ou localizar o local exato das agressões. Também não houve registro de atendimento no CIOPS e não foram encontradas testemunhas ou imagens de monitoramento que pudessem auxiliar na investigação.

Diante da ausência de elementos que permitissem identificar ou qualificar os responsáveis, a DHPP concluiu que não havia mais diligências a serem realizadas.

O inquérito policial foi remetido ao MPMS, que decidiu pelo arquivamento do caso, registrando que as investigações poderão ser reabertas caso surjam novos indícios ou suspeitas. Familiares da vítima foram notificados e podem, no prazo de 30 dias, apresentar pedido de revisão da decisão, sem necessidade de advogado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também