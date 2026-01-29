Catador de latinhas fica em estado grave ao ser atacado com pedrada e tiro na Capital

Catador de latinhas ficou em estado grave nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, dia 29, após ser atacado com pedradas e ter levado um tiro na Avenida dos Cafezais, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.
Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa, onde contou que teve uma arma, de calibre .38, roubada pelo suspeito e que o mesmo usou para feri-lo na sequência.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava com ferimentos graves no rosto e na cabeça, além de trauma torácico e a suspeita de que a bala possa estar alojada.
A vítima ainda contou que um colega sabe quem foi o agressor.
O caso foi registrado como roubo qualificado, se dá violência resulta lesão corporal grave.
