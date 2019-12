Catador de material reciclável morre após ser atropelado

Marya Eduarda Lobo, com informações do Ligado na Notícia

Moisés Francisco Neres, catador de material reciclável, de 56 anos, morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na noite desta sexta-feira (13), após ser atropelado na rua Coronel Ponciano, em Dourados.

A vítima empurrava um carrinho, quando foi atropelado por Gol branco, conduzido por Harrison de Figueiredo, de 42 anos, morador de Dourados.

Socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Moisés morreu logo após dar entrada na UPA.

O condutor do veículo deixou o local do acidente, porém um irmão dele permaneceu no local e relatou que não sabia do paradeiro de Harrison. A polícia está investigando o caso.

