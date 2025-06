Catador de recicláveis é socorrido depois de ser atropelado por moto em Corumbá

Homem, de 35 anos, ficou ferido depois de ser atropelado por uma motocicleta durante a noite de quinta-feira (5), na rua Cabral esquina com XV de Novembro, em Corumbá. O motociclista, de 21 anos, também ficou ferido durante o acidente.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 23h45. Ao chegar no local, prestaram os primeiros socorros ao homem, que trabalha como catador de recicláveis.

Ele estava consciente, orientado e apresentava corte com hemorragia na região da cabeça e escoriações diversas pelo corpo.

Ele foi removido ao Pronto-Socorro. Já o motoentregador apresentava escoriações, mas recusou atendimento da equipe dos Bombeiros.

