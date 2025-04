Catador de recicláveis apanha e fica com braços fraturados no Jardim das Macaúbas

Um homem de 43 anosm, que terá a identidade preservada, estava trabalhando como catador de reciclagem quando foi agredido brutalmente na noite dessa sexta-feira (11), na rua São Pio de Pietrelcina, no Jardim Macaúbas em Campo Grande.

Conforme informações policiais, após ser agredido por um grupo, o catador pediu socorro para um morador que acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

Ainda no local do crime a vítima informou aos militares que foi agredido por três homens mas não soube fornecer os nomes ou características dos autores e nem o motivo das agressões.

O homem foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros com fratura exposta nos dois antebraços e foi encaminhado para a Santa Casa. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac Cepol.

