Cavalo morre ao cair de cabeça em fossa desativada em Batayporã

Um cavalo, da raça tobiano, morreu ao cair em uma fossa desativada na tarde desta quarta-feira (6), em uma propriedade rural localizada no prolongamento da avenida Brasil, em Batayporã, município localizado na região do Vale do Ivinhema.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o animal não teria visto o buraco, que tem aproximadamente 2,5 metros de altura, e acabou caindo. A suspeita é de que o cavalo tenha caído de cabeça, morrendo devido ao forte impacto sofrido na região do pescoço.

Os militares precisaram usar uma pá carregadeira cedida pela prefeitura, para conseguir retirar o animal do buraco.

Segundo o site Nova News, o caso chama atenção para os cuidados que a população deve ter com poços e fossas desativados, uma vez que, essas estruturas podem representar verdadeiras armadilhas, não apenas para animais, mas também para seres humanos.

