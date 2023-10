Dupla que matou cavalo ao introduzir cabo de metal no ânus do animal é identificada

Dois rapazes, de 22 e 23 anos, foram identificados pelas autoridades policiais do município de Eldorado depois de eles matarem um cavalo, após introduzir um cabo de metal no ânus do animal.

As equipes da Delegacia de Polícia Civil da cidade, apurou que o crime praticado entre os dias 23 e 24 de outubro, quando os policiais foram acionados ao receberem a informação de que um cavalo havia sido encontrado com um cabo de metal introduzido em seu ânus e que devido a gravidade das lesões, após algumas horas, o animal morreu.

Foi dado início então aos trabalhos de investigação, para identificar e responsabilizar os envolvidos. Nas intermediações de onde o cavalo estava os policiais conseguiram imagens de câmeras de segurança, que mostra os suspeitos indo em direção ao local onde o animal estava amarrado.

O dono do equino informou as equipes policiais que o animal tinha 10 anos de idade. Frequentemente era levado para a área de pastagem e nunca havia acontecido algo parecido.

Identificados e presos, os autores disseram na delegacia que estavam nas proximidades para fazer uso de maconha, mas, mesmo sendo flagrados pelas câmeras de segurança, negaram a prática do crime.

Diante de todos os elementos colhidos, os dois indivíduos foram interrogados e indiciados pelo crime de maus-tratos aos animais.

