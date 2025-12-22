Menu
Polícia

VÍDEO: Cavalos são encontrados soltos na Avenida Gury Marques, em Campo Grande

Animais ofereciam risco a motoristas; bombeiros fizeram a contenção com apoio da GCM e localizaram os responsáveis

22 dezembro 2025 - 09h51Brenda Assis

Seis cavalos foram encontrados soltos na Avenida Gury Marques durante a madrugada desta segunda-feira (22), em Campo Grande. Os animais estavam na pista e ofereciam risco à segurança de motoristas e pedestres que passavam pelo local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada após relatos de que os cavalos circulavam livremente pela via. Para evitar acidentes, os animais foram contidos e levados temporariamente para o Terminal Guaicurus, apenas para garantir a segurança até a identificação dos responsáveis.

A ocorrência contou com o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Durante o atendimento, os militares conseguiram localizar o cuidador dos animais, que informou que os cavalos pertencem a um primo. Segundo ele, cuida da chácara da família em regime de comodato.

Ainda conforme o relato, a suspeita é de que alguém tenha passado pela porteira da propriedade e a deixou aberta, o que possibilitou a fuga dos cavalos durante a madrugada.

Após o trabalho de contenção, os animais foram levados de volta para a propriedade. Não houve registro de acidentes ou pessoas feridas.

Um vídeo mostra o momento da atuação das equipes no recolhimento dos cavalos.

 

