CCR confirma óbito em acidente na BR-163

A CCR MSVia, concessionária responsável pela administração do trecho sul-mato-grossense da BR-163, confirmou o óbito de uma das pessoas envolvidas no acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (16), em Jaraguari.

Segundo informações iniciais da concessionária, haviam duas pessoas gravemente feridas no local, no entanto, uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Uma terceira pessoa envolvida na batida saiu ilesa do acidente.

Devido ao acidente, a rodovia foi parcialmente interditada no sentido Sul, e segue com desvio pelo acostamento.

Veja vídeo registrado no local do acidente:

