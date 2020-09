Cebola "recheada" de maconha é apreendida com gestante durante visita a presídio

Uma mulher de 43 anos foi presa por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (23) após ser flagrada por agentes penitenciarios tentando enviar maconha, escondida em cebolas, para o filho, que cumpre pena no Estabelecimento Penal Masculino, em Corumbá.

De acordo com o site Diário Corumbaense, as agentes realizavam revista nas entregas de pertences dos presos, quando verificaram algo estranho em uma sacola com cinco cebolas. Elas estavam mais leves e com aspecto mais fofo. Em quatro cebolas, a superfície estava fácil para retirar. Foi aí, que se constatou que elas estavam recheadas de trouxas de maconha.

Ao ser indagada, a mulher, que está gestante, afirmou que as cebolas seriam para o filho. A droga totalizou peso de 109 gramas.

A mãe do detento, foi presa e levada para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as cebolas.

