“Vocês são bando de doido”, diz jovem ao ser presa por desacato

Jullia Cardoso Martinez, 19 anos, foi presa na madrugada desta quinta-feira (09), após desacatar policiais militares chamando-os de “loucos” durante uma abordagem realizada pelos agentes, no bairro Jardim Itatiaia, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Polícia Militar (PM), realizava rondas quando avistou um VW/GOL com o para-brisas quebrado, com três ocupantes.

Os agentes realizaram uma abordagem ao veículo e aos ocupantes, como não havia nenhuma policial feminina na equipe, os policiais pediram para que Jullia aguardasse ao lado, momento em que ela gritou “ceis são bando de doido" e repetiu diversas vezes que “não era bandida”.

Os militares afirmam que a autora ficou rindo, em tom de deboche, de todas as ações tomadas pelos policiais durante a abordagem, com isso ela foi presa por desacato a autoridade e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.

O dono do veículo foi liberado e o carro guinchado para o pátio do Detran-MS.

