Celulares apreendidos são doados para fortalecer educação em escolas indígenas

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen) fez a entrega de 200 celulares apreendidos em unidades prisionais do Estado, com o objetivo de fortalecer a educação em comunidades indígenas. Os aparelhos que seriam destruídos, pela primeira vez, a Agepen e o Ministério Público fizeram a entrega, na última quinta-feira (25.9).

A ação é do Projeto Transforme, desenvolvido pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, com apoio do Tribunal de Justiça. Os celulares foram distribuídos para a Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza, na Aldeia Brejão, em Nioaque, e para a Escola Estadual Indígena Angelina Vicente.

A comunidade indígena recebeu a doação com muito entusiasmo. “Foi um dia ímpar, que ficará guardado em nossos corações. Participar de algo tão grandioso e saber que aparelhos celulares, antes usados de forma irregular, agora contribuirão para o conhecimento e educação de crianças tão especiais das nossas comunidades indígenas é motivo de orgulho para todos nós”, destacou a servidora Melicia Ruoppoli.

O cacique da Aldeia Brejão, Ademar da Silva, também expressou gratidão pela iniciativa. “Estamos de portas abertas. Este gesto traz benefícios reais para nossas crianças e demonstra respeito pela nossa comunidade”, afirmou.

O Projeto Transforme começou no início da pandemia, com a necessidade de aulas remotas. Ele visa a doação de aparelhos celulares apreendidos em unidades prisionais, que são formatados por universidades parceiras para servir aos estudantes da Rede Pública de Ensino, promovendo a cidadania e inclusão social. Com autorização judicial, a Agepen transforma os aparelhos apreendidos, que antes seriam destruídos, em ferramentas educacionais.

