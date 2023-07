Celulares e relógio eletrônicos sem documentação são apreendidos pela PRF

Uma carga com 294 celulares e outros eletrônicos sem documentação fiscal foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-060, quando abordaram uma van que era transportada em um guincho. Durante a abordagem, o motorista da van disse que viajava de Ponta Porã até Campo Grande transportando passageiros que realizavam compras no Paraguai, porém a van apresentou problemas mecânicos e precisou ser guinchada.

Os policiais realizaram uma vistoria na van e encontraram um compartimento oculto, onde estavam escondidos eletrônicos de origem estrangeira. Foram apreendidos 293 celulares Xiaomi, 10 relógios AppleWatch e 13 computadores Macbook.

O veículo e a mercadoria foram encaminhados à Polícia Federal em Campo Grande (MS).

