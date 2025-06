Centro de Triagem Anísio Lima passa por inspeção do MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) realizou, na última sexta-feira (6), uma fiscalização no Centro de Triagem “Anísio Lima”, localizado no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. A ação foi feita no âmbito do Projeto Lupa (Legalidade, União, Parceria e Atenção), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep).

A unidade vistoriada é de média complexidade e abriga presos do sexo masculino, condenados e que cumprem pena em regime fechado. Esta foi a oitava inspeção do ano promovida pelo projeto, sendo a sexta realizada na Capital.

O objetivo é verificar os direitos das pessoas privadas de liberdade, identificar falhas na gestão das unidades prisionais e propor melhorias nos serviços prestados pelo Estado.

A comitiva foi liderada pela promotora de Justiça Jiskia Sandri Trentin, coordenadora do Gaep. O grupo foi recepcionado pelo diretor do Centro de Triagem, Adoventino Barbosa da Silva, que acompanhou toda a vistoria, dando acesso a celas, pátios e demais áreas do local.

Durante a visita, foram apresentados projetos internos e observadas melhorias em setores comuns e administrativos. Também foram identificadas necessidades ligadas à infraestrutura, além de pontos críticos relacionados ao atendimento em saúde e assistência social.

Participaram da inspeção representantes do Conselho Penitenciário Estadual, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, do GMF do Tribunal de Justiça de MS, da OAB/MS, da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário e da Vigilância Sanitária de Campo Grande.

