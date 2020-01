Cerca de 100 presos participam de fuga em massa em Pedro Juan Caballero

Jônathas Padilha, com informações do MS em Foco

As autoridades do Paraguai informaram na manhã deste domingo (19) que cerca de 100 presos, ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero fugiram durante a madrugada dessa noite.

Todos os homens que fugiram estavam em no mesmo pavilhão, que era destinado aos membros da organização criminosa e somente um que estava no local não conseguiu fugir com o resto dos detentos.

Ainda de acordo com informações locais, foram encontradas aproximadamente 200 bolsas com a terra retirada do solo para fazer o túnel onde os detentos fugiram.

A escapatória foi cavada nas celas que abrigavam os presos considerados mais perigosos do presídio, muitos deles, líderes da organização na região de fronteira.

Os agentes penitenciários só descobriram da fuga por volta das seis horas da manhã no horário de verão no Paraguai, cinco da manhã no horário de Mato Grosso do Sul.

Agora, a fuga em massa movimenta policiais brasileiros e paraguaios. Até o momento, nenhum dos que fugiram foi preso ou capturado pelas autoridades.

