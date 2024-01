'Chamas da paixão': Mulher ateia fogo em casa durante briga com o marido; assista

Cleber Batista do Nascimento, de 40 anos, conhecido como "Cleber keke", ficou gravemente ferido depois de ter praticamente todo o corpo queimado após sua esposa colocar fogo na casa onde o casal morava, no bairro Pedra Linda, em Petrolina, sertão de Pernambuco, na noite do último sábado (6).

Conforme um vídeo divulgado nas redes sociais, o casal brigava quando a mulher começou a colocar fogo no colchão. Mesmo com o fogo se espalhando, Cleber permanece no quarto. No final do vídeo, é possível ouvi-lo gritando que não consegue mais sair do local.

A Polícia Civil (PC) registrou o caso como incêndio doloso, quando há intenção. Segundo o g1, a mulher foi detida e levada para a delegacia onde foi autuada em flagrante delito, e após a aplicação dos procedimentos administrativos, foi encaminhada para a audiência de custódia, ficando à disposição da justiça.

"Cleber keke" trabalha como fotógrafo, é líder comunitário e foi candidato ao cargo de vereador de Petrolina, nas eleições municipais de 2020.

