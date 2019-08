"Charlie Brown" se dá mal ao ameaçar delegado sem saber

Eurico Rogério Cano Merlin , 40 anos, conhecido como "Charlie Brown", foi autuado em flagrante enquanto trabalhava de flanelinha, após exigir dinheiro para cuidar do veículo de um delegado da Polícia Civil, e usou ameaça para convencê-lo a pagar, na terça-feira (6), na região central de Água Clara.

O delegado-titular da cidade dirigia-se para um supermercado local, quando estacionou o veículo e foi abordado por Eurico, que exigiu dinheiro para cuidar o carro, que estava no estacionamento particular. Ante a recusa do policial, o criminoso perseguiu-o e disse que "se não pagasse iria vazar", em tom de voz alto, indo na direção do delegado em postura ameaçadora. De imediato, a autoridade reagiu à agressão e retornou, entrando rendendo o indivíduo, encostando-o na parede para abordagem de rotina.

Após a situação, o delegado optou por recolher individualmente o criminoso em seu veículo particular, levando-o à delegacia.

O flanelinha já respondia a procedimento criminal por ter invadido loja de comércio embriagado e exigido dinheiro da proprietária. Diversos funcionários do estabelecimento alegam que o criminoso ameaçou inúmeros clientes do estabelecimento, inclusive uma senhora idosa, que certa vez reportou o fato, extremamente amedrontada, aos seguranças.

Eurico já era conhecido no meio policial por supostamente exigir dinheiro de clientes no supermercado e comerciantes da cidade, mediante ameaças, para comprar drogas e bebidas alcoólicas, em visível estado de embriaguez.

O autor afirma não saber se tratar de policial e alegou que tudo se tratava apenas de uma brincadeira. Ele foi detido e responderá por extorsão na forma tentada.

