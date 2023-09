Chateado, homem denuncia garota de programa após perder R$ 4 mil em golpe

Homem, que não teve a identidade divulgada, procurou a delegacia para denunciar uma garota de programa após ser vítima de golpe e perder R$ 4 mil em um motel, localizado na cidade de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana. Ele disse estar ‘chateado’ com a situação.

De acordo com o homem, que preferiu não se identificar, eles combinaram um valor. No entanto, a mulher passou R$ 4 mil na máquina de cartão. O caso aconteceu no último domingo (10) e foi registrado na polícia como estelionato. O nome da mulher não foi divulgado.

A vítima contou que conheceu a garota de programa na rua. Ele disse estar chateado com a situação, porque o dinheiro seria do “acerto” de um antigo emprego. “A pessoa passou em duas maquininhas. Em uma máquina a pessoa colocou R$ 90, mas estava dando recusado. A outra [máquina] eu não vi o valor, quando fui no app, estava lá R$ 4 mi. Estou chateado. É vergonhoso, nem pros meus amigos tenho coragem de falar, estou muito triste”, relatou ao portal G1.

Ainda de acordo com o homem, após perceber o golpe, ele andou pelas ruas da região, onde conheceu a garota, mas não a encontrou.

“Eu nem coloquei a senha. Ela tirou o cartão, eu perguntei se deu certo, ela virou as costas e saiu rápido e o portão fechou”, completou.

À polícia, a vítima falou ainda que precisou pagar o motel para sair de lá. A Polícia Civil informou que investiga o caso.

