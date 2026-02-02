Menu
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã

Ele responde por homicídio, sequestro, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa

02 fevereiro 2026 - 15h23Luiz Vinicius
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimesHélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes   (Divulgação/FICCO-SC)

Foi preso durante uma operação especial no último sábado, dia 31, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, o criminoso Hélio Ricardo Cardoso Filho, conhecido como 'GG', chefe do Primeiro Grupo Catarinense, facção criminosa que atua em Santa Catarina.

Ele estava escondido em um 'bunker blindado' e fortemente armado. A operação envolveu o BOPE de Santa Catarina, em conjunto com a Polícia Federal e a DEIC (Divisão Especial de Investigação Criminal) da Polícia Civil.

Segundo informações do Jornal Razão, 'GG' era um dos principais líderes da facção criminosa, ocupando um cargo no chamado segundo ministério do grupo criminoso, e mesmo foragido, era ele quem ordenava execuções, sequestros e represálias contra determinados alvos.

Um dos crimes atribuídos a Hélio Ricardo está a morte de quatro homens, mineiros e paulistas, sequestrados, torturados e executados em solo catarinense, com os corpos mutilados e banhados a óleo. Ligado a ele também está outros homicídios decorrentes de guerra interna na facção.

O bunker onde GG foi encontrado, contava com estrutura reforçada, veículos de luxo e preparado para resistir a invasões. Entre as armas encontradas estavam: 1 fuzil calibre 5.56, 1 fuzil calibre 7.62, 2 pistolas Glock 9 milímetros, 4 carregadores de fuzil, diversas caixas de munições de vários calibres, além de uma caminhonete Toyota Hilux e uma moto esportiva BMW.

Integrantes do BOPE foram até Ponta Porã dar cumprimento aos mandados de prisão e conseguiram 'explodir' a entrada do imóvel onde 'GG' estava escondido. A captura do chefe da facção é considerada "um golpe no comando do crime", devido ele ser considerado um dos articuladores de crimes com alto grau de planejamento e crueldade.

O criminoso será transferido para o sistema prisional catarinense, onde responderá por homicídio, sequestro, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa.

