Chefe de divisão aduaneira tem casa alvejada na fronteira

Recém-nomeado chefe da Coordenação Operativa de Investigação Aduaneira (COIA), Carlos Rotela teve a residência alvo de disparos na noite desta sexta-feira (7) no bairro Virgen de Ca'acupé, em Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã (MS).

Conforme o Ponta Porã News, a suspeita é que o ataque que acontece uma semana após a nomeação de Carlos Rotela seja uma retaliação de contrabandistas insatisfeitos com suas ações coordenando operações de combate ao contrabando, resultando em apreensões significativas na fronteira entre Paraguai e Brasil.

As forças de segurança já iniciaram investigações para identificar os responsáveis e reforçaram a proteção do chefe da Aduana, enquanto a população cobra medidas mais rígidas das autoridades para conter as ameaças do contrabando. Apesar da gravidade do ataque, ninguém ficou ferido.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também