Chefe de facção catarinense é preso na fronteira de MS por polícia paraguaia

Priscilla Porangaba, com informações do ABC Color

Três brasileiros foram presos na manhã desta quarta-feira (5) em Capitán Bado, cidade paraguaia vizinha de Coronel Sapucaia, entre os presos está Guilherme Antonio Vieira, o “Xiru”, o líder de uma das principais facções criminosas da região sul do país, o Primeiro Grupo Catarinense do Brasil.

Segundo informações do site ABC Color, Xiru foi localizado por agentes da Polícia Nacional do Paraguai em operação conduzida pela promotora de Justiça Denise Duarte, integrante da Unidade Especializada de Luta contra o Crime Organizado.

Outros dois brasileiros também foram presos no local, eles não tinham documentos e ainda não foram identificados.

Condenado por tráfico de drogas e de armas e organização criminosa, Xiru é fugitivo da cadeia no Rio Grande do Sul. Na casa, os policiais apreenderam um Volkswagen Polo com placa brasileira, possivelmente clonada, segundo a polícia.

