Chegada de frente fria pode trazer chuva para MS neste sábado

O clima em Mato Grosso do Sul começa a mudar a partir deste sábado (27) por conta do avanço de uma frente fria. A previsão indica chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento com destaque para a região Sul do Estado.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a chuva pode acontecer por conta do intenso fluxo de ar quente e úmido juntamente com a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Em Campo Grande, a mínima será de 20ºC e a máxima de 31ºC. Em Dourados, mínima de 18ºC e máxima de 30ºC. No Leste, Anaurilândia terá mínima de 19°C e máxima de 32°C. As cidades do Sul do Estado terão mínima de 19°C e máxima de 29°C.

As temperaturas mais altas ficam por conta da região Norte. Em Coxim a mínima será de 19°C, mas a máxima chega a 36°C. Camapuã terá mínima de 20°C e máxima de 34°C. Em Corumbá, a mínima será de 24°C e máxima de 33°C. Em Aquidauana, mínima de 21°C e máxima de 34°C. No Bolsão, Três Lagoas terá a mínima de 17ºC e a máxima de 32°C.

Confira no mapa:

