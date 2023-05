Chegando tarde do futebol com amigos, marido é agredido pela esposa em Campo Grande

Um homem, de 33 anos, procurou a delegacia na madrugada desta quinta-feira (11) para relatar as agressões que sofreu de sua esposa, de 37 anos, que não teria gostado do horário que ele chegou após estar no futebol com amigos, no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que chegou em sua residência por volta das 3h10 da madrugada, após ter ido jogar futebol com os amigos e a mulher, acordada, passou a questioná-lo devido ao horário.

A conversa entre o casal evoluiu para uma discussão e logo depois houve agressões por parte da mulher, conforme relato da vítima no registro policial. O marido teria sido agredido com tapas e socos, causando lesões na boca do homem.

Ele ressaltou que não reagiu às agressões e tampouco revidou.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

