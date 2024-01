'Chegou sua hora', rapaz é baleado em tabacaria do Universitário

Um rapaz, de 22 anos, foi baleado enquanto estava com o irmão em uma tabacaria localizada no bairro Universitário, em Campo Grande, durante a madrugada deste sábado (13).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Pronto-Socorro da Santa Casa, onde um rapaz havia dado entrada na unidade de saúde com ferimento por arma de fogo.

Ao chegar no local, eles foram informados pela vítima estava em uma tabacaria, acompanhado do irmão, quando um desconhecido se levantou de uma cadeira, e se aproximou dizendo: ‘Chegou a sua hora’.

Depois da frase, o autor efetuou um disparo contra a vítima, o atingindo no abdômen. Ele estava armado com um revólver calibre 38, segundo a descrição do rapaz para os policiais.

Por conta do ferimento, ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para a UPA Universitária. Devido a gravidade da lesão, ele precisou ser transferido para a Santa Casa, onde passou por cirurgia.

O rapaz não passou o endereço da tabacaria e não contou se o local possui câmeras de segurança. A atitude impossibilitou o acionamento da Perícia Técnica.

O caso foi então registrado como homicídio simples na forma tentada, sendo registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

