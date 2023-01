Motorista de Chevette perde o controle, invade calçada e bate em Mustang e S10

Sarah Chaves, com informações do Mídia News

Um motorista azarado que dirigia um Chevette causou um estrago ao se chocar contra uma caminhonete S10 do ano e um Mustang avaliado em quase meio milhão, na tarde de terça-feira (10), em Sinop no Mato Grosso, Vizinho a Mato Grosso do Sul.

Os veículos estavam à mostra estacionados na calçada da revendedora Picape Auto Shop, no Residencial Florença devido a uma promoção.

A proprietária do estabelecimento, Jenifer Fernandes, de 25 anos, conta que não estava no local quando tudo aconteceu.“Minha irmã contou que o rapaz estava até com o filho dele, de 12 anos, no banco de trás. Eu acredito que ele perdeu o controle, não conversamos com o dono ainda”, afirmou.

Segundo a empresária, o mais provável é que o motorista tenha acelerado e perdido a direção do veículo, invadindo a calçada de mais de 7 metros do estabelecimento. “Acho que como o Chevette tem um arranque muito forte, porque puxa pela tração traseira, ele deve ter acelerado muito e perdido o controle. O carro dele deve ter vindo derrapando no asfalto. Mas ainda não sabemos se foi isso”, explicou.

O Chevette parece ter derrapado e rodopiado nos pedregulhos da calçada, pois tinha danos na lataria na parte lateral e traseira. Já a caminhonete S10 branca, 0KM , e o Mustang amarelo estavam com as latarias da partes da frente amassadas.

Os dois carros atingidos estavam em uma promoção. Avaliado em R$ 450 mil, o Mustang era ofertado pr R$ 410 mil, e a S10 de R$ 315 mil por R$ 280 mil.

O prejuízo ainda não foi estimado, mas a empresária acredita que será superior a R$ 40 mil para realizar os consertos.

Os advogados estão em negociação com o motorista do carro. Pela tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), que é usada como parâmetro de preços no Brasil, um Chevette 1993 é avaliado em R$ 11.109.

Apesar dos danos não houve feridos.

