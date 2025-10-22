Menu
Polícia

'Chicão' é socorrido em estado grave após ser baleado três vezes em Dourados

Os suspeitos não foram localizados até o momento

22 outubro 2025 - 13h51Luiz Vinicius
Jovem foi levado pelo Samu ao Hospital da VidaJovem foi levado pelo Samu ao Hospital da Vida   (Sidnei Bronka/Ligado Na Notícia)

Jovem, de 25 anos, identificado como 'Chicão', foi socorrido em estado grave no final da manhã desta quarta-feira, dia 22 de outubro, após ser atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo durante um atentado em Dourados.

A tentativa de homicídio aconteceu no bairro Estrela Porã, quando a vítima havia recém saído da residência em que mora, próximo da rua Projetada D, quando foi alvo de dois indivíduos em uma motocicleta.

Segundo o site Ligado na Notícia, um dos tiros atingiu a cabeça da vítima e outro no pescoço, o terceiro não foi descrito. 'Chicão' foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado em estado grave para o Hospital da Vida.

O local foi isolado para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, que realizaram os levantamentos necessários para iniciar as investigações.

Os suspeitos não foram localizados até o momento.

