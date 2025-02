Chilenos são presos por furto a agências de cooperativa em Campo Grande

Saiba Mais Polícia Polícia investiga possíveis furtos em agências do Sicoob em Campo Grande

Três homens de nacionalidade chilena foram presos em flagrante por furto qualificado após arrombarem agências do SICOOB em Campo Grande. O crime foi registrado na segunda-feira (24), quando representantes da instituição financeira comunicaram a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) sobre o furto.

As equipes da GARRAS deslocaram-se imediatamente para as agências, onde constataram que os criminosos possuíam conhecimento sobre furtos a bancos, dado o modus operandi utilizado. Foi verificado que os suspeitos subtraíram mais de R$100.000,00 em espécie, além de duas armas de fogo, 19 notebooks e 15 aparelhos telefônicos.

Após diligências, a GARRAS identificou os envolvidos como estrangeiros de origem chilena. As investigações apontaram que eles vieram de São Paulo exclusivamente para cometer o crime e retornaram para a capital paulista após o ato.

Com a colaboração da Polícia Civil de São Paulo, os criminosos foram localizados no bairro Santa Efigênia e presos em flagrante. Durante a prisão, foram encontrados os instrumentos usados para o arrombamento, além de alguns dos notebooks e armas de fogo furtados.

A apuração revelou que o grupo criminoso já havia praticado furtos a bancos em outros estados, como Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. A GARRAS solicitou ao Poder Judiciário a transferência dos presos para Campo Grande, aguardando deferimento.

