Choque apreende adolescente autor de diversos roubos na capital

O Batalhão de Choque da Polícia Militar, apreendeu na madrugada desta sexta-feira (6), três adolescentes, sendo um deles evadido do Sistema Socio Educativo e autor de vários roubos, nos bairros Coronel Antonino, Carandá Bosque e Margarida.

Conforme a ocorrência, as equipes de polícia patrulhavam a área no Conjunto Residensial Mata do Jacinto, quando os três adolescentes, que estavam parados em uma tabacaria começaram a ter atitudes suspeitas perante a presença da guarnição, o que acabou gerando a abordagem dos menores de idade.

Durante a abordagem, os policiais conferiram no sigo que o mais velho dos adolescentes, de 17 anos, seria evadido Sistema Socio Educativo desde a última segunda-feira (2), e afirmou que estava cometendo roubos e furtos para conseguir dinheiro.

O adolescente evadido alegou que foi o autor do roubo de um celular na mesma noite, na quinta-feira (5), no Jardim Margarida, utilizando uma faca para intimidar a vítima. E que também foi o autor do furto de diversas jóias e camisetas na residência localizada no Coronel Antonino, ainda na quinta, e que a faca utilizada no delito e as camisetas estavam escondidas em sua residência no Danúbio Azul.

Na residência citada foram encontrados todos os materiais furtados, bem como a faca usada no roubo.

Um dos adolescentes de 16 anos, informou que o autor do roubo havia lhe entregado o celular para esconder em sua casa no Nova Lima, onde de fato a polícia encontrou o celular.

O adolescente autor dos roubos e furtos confessou ainda que na segunda-feira, também realizou o roubo do celular de um homem na Vila Margarida, usando a faca para render a vítima, celular esse que o próprio menor de idade estava usando na abordagem, e ainda alegou o roubo de um carro no Bairro Carandá Bosque, junto com seu comparsa ainda não encontrado.

Os três menores foram apreendidos e conduzidos à Depac Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também