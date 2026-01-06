Menu
Choque apreende armas usadas por jovens na véspera de Natal em Campo Grande

Suspeitos que aparecem atirando não foram localizados até o momento

06 janeiro 2026 - 08h22Luiz Vinicius
Armas usadas pelos jovensArmas usadas pelos jovens   (Divulgação/Batalhão de Choque)

Equipe do Batalhão de Choque conseguiu apreender durante a noite desta segunda-feira, dia 5, duas armas que foram utilizadas por jovens durante a véspera de Natal, no bairro Morada Verde, em Campo Grande.

As armas, um revólver e uma pistola, foram encontradas abandonadas em um ponto de ônibus na rua Elmira Ferreira de Lima, esquina com a rua Antoninho Zandomenegighi, no bairro Morada do Sossego.

A apreensão ocorre após a deflagração de uma operação do Batalhão de Choque, que passou a realizar diligências no intuito de identificar e localizar os atiradores.

Essa operação teve início na última sexta-feira, dia 2, e teve êxito em localizar as armas na noite desta segunda-feira, dia 5.

Um vídeo passou a circular nas redes sociais, onde mostra jovens aglomerados com motos barulhentas e dois desses jovens, aparecem armados e efetuando diversos disparos para o alto.

As buscas pelos suspeitos continuam pelo Batalhão de Choque.

