Choque apreende armas e veículos utilizados por bandidos que mataram homem na Moreninha

Após a morte de Moraci Pereira Brandão, de 48 anos, equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar localizaram armas e carros que podem ter sido utilizados no crime, que aconteceu no final da tarde desta terça-feira (11), na Rua Floreal, na Moreninha.

Conforme o divulgado pelo batalhão, as equipes da ROTAC (Rondas Ostensivas Táticas e Ações de Choque) identificaram um veículo utilizado pelos suspeitos após analisar câmeras de segurança. Porém, esse carro foi encontrado incendiado no Jardim Itamaracá, levando os policiais a aprofundarem as buscas.

Durante as diligências, informações indicaram que outro veículo teria prestado apoio na fuga, sendo este localizado em um imóvel no bairro Cerejeiras. Com isso, os policiais da equipe canil realizaram uma varredura minuciosa no local, encontrando sete veículos e duas armas.

Todo o material foi encaminhado à perícia e as informações levantadas foram repassadas à Polícia Civil, que dará sequência às investigações para identificar os responsáveis pelo crime.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também