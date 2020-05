Choque faz maior apreensão de maconha da capital: mais de 3t

O Batalhão de Choque da Polícia Militar fez nesta segunda-feira (25) a maior apreensão de maconha em Campo Grande. Foram aproximadamente 3,5 toneladas do entorpecente apreendidos em uma oficina do Jardim Santa Mônica.

O batalhão recebeu denúncia anônima de que a oficina servia de depósito de cargas privadas e furtadas é que havia um caminhão descarregando carga suspeita nesta tarde. A equipe do Choque foi até o local mencionado. Na chegada, duas pessoas foram abordadas e outras duas tentaram fugir, mas logo foram alcançados e presos. O quarteto trata-se de Luiz Carlos, 41 anos, Eduardo Silva, 42 anos, Wilson Monteiro, 50 anos e Erildo Fernandez, 30 anos.

O caminhão que estava sendo descarregado era de Luiz Carlos e estava carregado de entorpecentes e produtos de limpeza. Dentro da oficina tinha uma grande quantidade da droga, onde um revólver, munições, balança de precisão e oito celulares também foram encontrados.

Uma quantidade em dinheiro nacional e internacional também foram encontrados no local. Os criminosos disseram que a carga de maconha veio do Paraguai com destino a Campo Grande, onde seria distribuída. Todos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Federal.

Além de ser a maior apreensão de maconha de Campo Grande, é também considerada a segunda maior de Mato Grosso do Sul, em 2020.

