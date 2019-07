Choque prende bandidos que assaltaram entregador de pizza

O Batalhão do Choque da Polícia Militar prendeu na noite de quarta-feira (24), Maurício Martins da Silva, 20 anos que efetuou assalto a mão armada a Lucas Gabriel, 20 anos, no jardim Los Angeles, levando sua moto e seu celular no momento em que a vítima estava trabalhando com entregas.

A equipe da polícia fazia seu patrulhamento habitual pela avenida Cafezais quando foram abordados por Lucas que alegava ter sido roubado, a vítima estava no momento trabalhando na entrega de uma pizza, quando parou para conferir o endereço e dois homens numa moto o encurralaram, Mauricio que estava na garupa desceu anunciou o assalto portando uma arma de fogo, no que levaram a moto e o celular da vitíma.

Após a denuncia a equipe da polícia fez patrulhas para localizar a moto que foi roubada, eles encontram o veículo na rua Marquês de Barbacena nº 188, numa casa abandonada, ao ouvir a movimentação da guarnição Maurício saiu na frente da casa onde foi abordado e questionado sobre a moto e o celular, ele admitiu ter efetuado o roubo juntamente com Wesley Soares dos Santos, 24 anos, e que teria jogado o celular da vítima no terreno de sua casa.

Por sua vez os autores admitiram ter repassado a arma do crime para o vizinho, Max Xavier, 21 anos, com quem a polícia de fato encontrou o revolvér calibre 32.

Gabriel reconheceu os dois autores do crime, que foram conduzidos até uma Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), para que sejam tomadas as devidas providências legais, ao que foi contatado mandado de prisão para Maurício.

