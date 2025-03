Choque prende condenado a 23 anos de prisÃ£o por estupro no MÃ¡rio Covas

Homem, de 51 anos, foi preso no final da tarde desta segunda-feira (3), por uma equipe do Batalhão de Choque, no Residencial Mário Covas, em Campo Grande. Ele estava com um mandado de prisão em aberto por conta de uma condenação de 23 anos ocorrida por um estupro de vulnerável.

O JD1 Notícias apurou que o mandado foi expedido no dia 28 de fevereiro pela Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e ao Adolescente. A condenação foi definitiva e ele pegou uma pena de 23 anos e 4 meses, em regime fechado.

Segundo boletim de ocorrência, a equipe do Batalhão de Choque estava realizando patrulhamento no bairro, quando ao passar pela rua Valciar Ribeiro Soares, visualizou o indivíduo parado em frente a uma residência.

O condenado, então, ao visualizar a viatura tentou entrar no imóvel. Assim, os militares decidiram realizar a abordagem do indivíduo e durante a checagem do nome, foi constatado a existência do mandado de prisão.

Ele foi encaminhado diretamente para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

