Choque prende dupla que roubou moto de mulher com arma de brinquedo no Parati

O Batalhão de Choque prendeu, na noite desta terça-feira (26), um jovem, de 19 anos, e um rapaz, de 26 anos, acusados de roubar uma motocicleta de uma mulher durante o período da tarde na região do bairro Parati, em Campo Grande. Eles utilizaram uma arma de brinquedo para cometer o crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mulher teria sido assaltada logo após a dupla se aproximar dela e anunciar o assalto apontando a arma, levando a motocicleta, um Honda Biz, em destino ignorado.

Assim que tomou conhecimento, o Batalhão de Choque passou a realizar diligências pelo local e visualizou a mesma motocicleta roubada trafegando em uma via do bairro, quando os militares iniciaram o processo de abordagem, tendo o jovem parando apenas a 200 metros da primeira tentativa de contato.

Ao ser questionado, ele confessou cometeu o crime na companhia de uma comparsa e que teriam utilizado uma motocicleta preta no momento do assalto. O ladrão indicou o endereço do comparsa e os policiais estiveram no local indicado, constatando que existia a mesma moto usada no crime.

O rapaz afirmou que cometeu o assalto utilizando uma arma de brinquedo e que na companhia do seu comparsa, já haviam realizados outros delitos há um tempo. A vítima foi contactada e ela reconheceu os autores do roubo.

A motocicleta recuperada foi encaminhada para a Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos) para procedimentos naturais e a motocicleta usada no crime foi deixada na Derf (Delegacia Especializada de Roubos e Furtos).

Os autores foram encaminhados para a delegacia de plantão e autuados pelo crime de roubo.

