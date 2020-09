Choque prende integrante do PCC com skank na rodoviária da capital

O Batalhão da Polícia Militar do Choque prendeu na madrugada desta quarta-feira (2), Edicleia Cristiane Barbosa de Oliveira, 32 anos que estava com maconha na Rodoviária de Campo Grande.

Conforme a ocorrência, em abordagens pela, utilizando o cão de faro Ozzy, avistaram Edicleia que aparentava estar muito nervosa assim que viu a equipe policial.

A autora foi abordada e quando foi questionada sobre sua viagem, a mulher não soube explicar o motivo da viagem, e durante checagem nos seus pertences, foram encontrados 2 invólucros,cerca de 450 gramas desubstancia análoga a maconha (Skank), conforme constatado posteriormente pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).

Após a equipe policial constatar a substancia nas bagagens da autora, ela confessou que estava indo para São Paulo e que posteriormente chegaria no Estado do Espírito Santo com substancia. Edicleia afirmou ainda, ser integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e que ganharia R$ 2 mil pelo serviço.

Foi dada voz de prisão à autora e conduzida pela equipe policial a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol.

Deixe seu Comentário

Leia Também