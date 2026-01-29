Menu
Polícia

Choque prende suspeito de matar adolescente em crime brutal no Jardim Centro Oeste

Militares localizaram o indivíduo na região do Nova Lima

29 janeiro 2026 - 11h22Luiz Vinicius     atualizado em 29/01/2026 às 11h22
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativaViatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa   (Brenda Assis)

Poucas horas após cometer um crime brutal, o principal suspeito de assassinar um adolescente, de 17 anos, com tiros e facadas no Jardim Centro Oeste, na manhã desta quinta-feira, dia 29, foi preso por uma equipe do Batalhão de Choque.

A prisão foi confirmada pela polícia após localizar o indivíduo na região do Nova Lima, em Campo Grande. Os demais participantes, que auxiliaram o suspeito, não foram localizados até o momento.

Conforme apurado pela reportagem, o crime teria sido cometido por motivo passional, uma vez que o suspeito é ex-companheiro da atual namorada do adolescente.

Segundo as informações, a garota terminou o relacionamento com o suspeito e pouco tempo depois iniciou um romance com a vítima, o que teria desagradado o ex-companheiro.

Em razão disso, acompanhado de mais pessoas, o suspeito invadiu a residência e atacou a vítima com golpes de facas e tiros.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

