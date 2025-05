Choque Nacional presta suporte a PRF para evitar interdições em rodovias em MS

Na última semana, integrantes do MST (Movimento Sem Terra) fizeram um bloqueio nas rodovias BR-060, BR-163 e MS-164 após uma desocupação em Dourados, eles pediam urgência na Reforma Agrária e um grupo do Batalhão de Choque da Polícia Militar foi enviado em apoio a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que tem jurisdição nos trechos de BR.

Agora, de forma efetiva a PRF irá contar com apoio do Choque Nacional em Campo Grande (MS) em eventuais interdições de rodovias federais, com base em protocolos técnicos, amparo legal e respeito aos direitos fundamentais.

"A presença do Grupo de Choque ocorre diante de situações que demandem atuação especializada para restabelecimento da ordem e da fluidez do tráfego, sempre observando o princípio do uso moderado e proporcional da força", comunicou a PRF.

A atuação deverá priorizar a negociação, a prevenção de conflitos e a preservação da integridade física de todos os envolvidos.

A medida ocorre em meio a manifestações registradas nos últimos dias em Mato Grosso do Sul, que resultaram em bloqueios temporários em algumas BRs.

