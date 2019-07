Choque soluciona roubo no Paulo Coelho Machado

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Após a denúncia de um roubo de um celular cometido por Niverson Douglas Araujo, 27 anos, no bairro Paulo Coelho Machado na noite deste domingo (14), a policia Militar (PM) efetuou prisão em flagrante dele e mais dois comparsas, Thiago Pereira Carvalho, 27anos, e Leandro Martinez Ortiz, 33 anos.

De acordo com a Policia Militar (PM), que durante o policiamento pelo bairro Paulo Coelho Machado, foi acionada sobre um roubo ocorrido na rua Jaguar, onde a vítima relatou que seu celular teria sido roubado e descreveu as características do ladrão.

Em ronda a policia encontrou Niverson que tem duas passagens pela polícia com as características detalhadas pela vítima,ao ser questionado sobre o ocorrido, ele assumiu o roubo, dizendo que acabara de vender o aparelho por R$ 80,00 para Leandro, onde metade do dinheiro seria para o consumo de drogas e outra metade para pagar uma garota de programa.

O batalhão se deslocou até a casa de Leandro que informou ter passado o celular para Thiago para este fazer o desbloqueio do aparelho por R$ 20,00.

Ao ser verificado que o celular estava de fato na terceira residência, Thiago que tem 3 passagens pela policia, por violência doméstica e uma por furto, foi preso juntamente com Leandro que possui seis passagens sendo uma de furto e interceptação e Niverson que realizou o roubo.

O autor do roubo bem com os autores da receptação foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Piratininga, para serem tomadas as devidas providencias.

Deixe seu Comentário

Leia Também