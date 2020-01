Choque usa drone para pegar ladrão de caminhonete

Saiba Mais Polícia Homem é preso por tráfico de drogas e posse irregular de arma

O Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira (28), Deolicio Escalante da Silva, 35 anos, após o autor roubar uma caminhonete em frente a Havan da avenida Consul Assaf Trad, no bairro Novos Estados.

Segundo a ocorrência, a vítima foi abordada por Deolicio que usava uma arma de fogo quando ele anunciou o assalto, e levou o veículo com todos os pertences que havia dentro.

Após o relato do roubo, a polícia iniciou patrulhamento pela região do crime quando visualizou o veículo roubado e então começou a perseguição pelo autor. Depois de duas horas de acompanhamento tático, o criminoso perdeu o controle e tombou a caminhonete no entroncamento da Avenida Carlinda Pereira Contar com a rua Rio Doce.

Após tombar o veículo Deolicio iniciou a fuga de a pé região de mata, até ser feito um cerco policial com o apoio das demais equipes do batalhão, Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e Grupamento Aéreo, e após varredura dentro da mata Deolício foi localizado entre algumas arvores.

Com o autor foi encontrado a arma utilizada no assalto e um talão de cheques do banco Bradesco, em nome da vítima de 64 anos. O veículo recuperado foi entregue junto com o autor na Delegacia especializada.

