Chorando, família confirma a morte de jovem baleada na cabeça pelo ex

A família da jovem Karolina Silva Pereira, de 22 anos, baleada pelo ex-namorado durante a madrugada de domingo (30), faleceu na tarde desta terça-feira (2) no Hospital da Santa Casa. Ela estava passando por um protocolo de morte encefálica, que foi encerrado hoje.

De acordo com o apurado anteriormente pela reportagem do JD1 Notícias, já existia a suspeita de que por conta do ferimento a jovem não teria mais as funções neurológicas, porém, conforme os protocolos de atendimento médico, Karolina precisou ser submetida a uma bateria de exames para constatar que não haveria retorno neurológico.

Chorando, o padrasto da jovem disse que após o último exame os médicos declararam a morte cerebral dela às 15h29. Dando um tempo para que os familiares pudessem se despedir, o óbito da jovem foi constatado apenas as 16h27.

Ataque em casa - Karolina e Luan chegavam em casa na madrugada deste domingo (30), cada um em uma moto diferente, quando foram pegos de surpresa pelo ex-namorado da jovem.

O autor do crime então realizou disparos na direção dos dois, atingindo Luan, que morreu no local, no peito, e Karolina no pescoço e cabeça.

A jovem chegou a ser resgatava e enviada até a Santa Casa, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu sob cuidados médicos.

