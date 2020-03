“Chorei, não de tristeza, mas de raiva”, diz vítima de racismo no Alphaville

Edilene dos Santos, 33 anos, releva ter passados momentos de raiva e tristeza ao ter uma corrida negada no aplicativo 99 POP, o motorista solicitado teria desistido ao perceber que a carona se tratava de uma empregada doméstica negra.

“Na hora chorei, não de tristeza, senti raiva sim, mas raiva de ainda existir esse tipo de situação” revelou Edilene, ao JD1 Notícias, após sofrer o ato racista.

A vítima explica que, ao solicitar a corrida perguntou se o motorista, identificado como Márcio, poderia entrar no condomínio Alphaville 2, local onde ela trabalha, pois estava com alguns objetos em mãos e seria difícil ir até a portaria e o motorista teria concordado com o pedido.

Ao chegar no local de embarque, Marcio (da foto abaixo) parou na casa vizinha onde o pedido havia sido realizado. Edilene relata que foi até o carro e perguntou se ele era o motorista solicitado, momento em que ele negou a informação.

Foi então que ela o contestou dizendo que era ele pois a placa era a mesma da exibida no aplicativo, nesta hora Márcio virou e disse “sou eu sim, mas pode chamar outro motorista porque eu não carrego empregada e cancela a corrida”, relatou a vítima.

Edilene disse que em 33 anos de vida nunca havia passado por uma situação tão desagradável como esse. “Na hora quem sofre o preconceito não tem reação, eu tremi, chorei e pensei comigo, meu Deus por que isso?... Mas eu nem consegui pensar em acionar a guarita ou chamar a polícia”, explica a vítima.

Crime de racismo

De acordo com a lei Nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, qualquer tipo de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é considerado crime de racismo.

Entre os mais variados atos que se enquadram como crime de racismo, as penas podem variar de 1 a 5 anos de cadeia.

Toda a lei pode ser lida clicando aqui.

