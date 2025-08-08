'Churrasquinho no fim de semana'? Homem é preso após furtar picanha em MS

Um homem, de 27 anos foi flagrado furtando uma peça de carne em um estabelecimento comercial na Av. José Ferreira da Costa, no fim da tarde de quinta-feira (7), em Costa Rica, cidade distante da Capital 327 quilômetros.

Segundo relato policial, por volta de 18h45, uma equipe da Polícia Militar foi avisada por funcionários sobre o furto, desta forma, a equipe começou as buscas e localizou o homem em uma rua próxima, sendo abordado, preso e encaminhado para Delegacia de Polícia.

O autor carregava uma peça de picanha.

