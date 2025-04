'Cicletinho' é preso por furtar botijões de gás e notebook para comprar drogas na Cohab

Um ladrão, de 19 anos, conhecido no mundo do crime como ‘Cicletinho’, foi preso durante a noite de sexta-feira (18) horas depois de furtar botijões de gás, notebook. Uma mulher, de 40 anos, e um homem, de 34 anos, também foram presos pelo crime de receptação.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por uma moradora do Bairro Cohab 2, em Campo Grande. Ela detalhou que sua casa havia sido invadida e que o bandido fugiu levando seu notebook.

Com as características do autor, os policiais conseguiram localizar Cicletinho na região da rua Afonso Pena. Ao ser detido, ele confessou o crime dizendo que realizou o furto para comprar drogas, informando também que já havia furtado dois botijões de gás e vendido em uma casa.

Por conta disso, os militares forma até a casa, onde encontrou e prendeu o casal por receptação.

