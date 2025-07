Ciclista brasileiro morre ao cair em montanha da Itália

O ciclista Andreas Tonelli, de 48 anos, morreu ao cair em um barranco de difícil acesso em Val Gardena, uma região de montanha localizada no norte da Itália

Segundo autoridades locais, o caso foi relatado por um amigo do influencer de ciclismo que estranhou a demora do companheiro de aventura. Após horas de busca, o corpo do rapaz foi encontrado pelas equipes de resgate.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. O que se sabe até agora é que Andreas Tonelli caiu de uma altura de aproximadamente 200 metros enquanto pedalava sozinho em um trecho bastante íngreme.

Apaixonado por bicicleta, o italiano tinha cerca de 120 mil seguidores no Instagram e, depois da sua morte, ganhou mais de 13 mil. Ele organizava passeio de bike ao redor do mundo e amava fotografia.

No último story, ele apareceu sorridente no final de uma subida de 2,9 mil metros no Piz Duleda, na área onde se acidentou. Na legenda, ele escreveu:

“A região onde cresci e vivo se chama Alto Ádige, a província mais ao norte da Itália. Mas, como passo sete meses por ano viajando, também chamo de lar todos os outros lugares do mundo onde me sinto feliz e livre”, definiu.

