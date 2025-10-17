Menu
Polícia

Ciclista cai, passa mal e morre dias depois em Rio Brilhante

Ele procurou médico duas vezes, mas não resistiu aos ferimentos causados pela queda

17 outubro 2025 - 15h24Brenda Assis

Cícero Siqueira Silva, de 48 anos, morreu dias depois de cair de bicicleta na cidade de Rio Brilhante. Ele faleceu na tarde de quinta-feira (16).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a vítima caiu durante o dia 12 de outubro, sendo socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal, onde recebeu atendimento e foi liberado em seguida.

Porém, no dia 14 ele começou a passar mal e precisou voltar até a unidade de saúde, sendo internado e encaminhado para o Hospital da Vida, em Dourados.

Apesar dos esforços médicos, Cícero faleceu durante a tarde de ontem. Não chegou a ser divulgado se outro veículo se envolveu no acidente.

